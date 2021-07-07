 

В компании Huawei представили новую модель смартфона Nova 8i

07.07.2021, 13:20, Новости дня
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Как сообщили представители компании-производителя во время официальной презентации, базовая цена новой модели смартфона Nova 8i составит 315 американских долларов.

Само мероприятие китайская компания Huawei организовала в Малайзии, так как именно с этой страны стартуют продажи нового устройства.

В основу конструкции смартфона положена платформа Qualcomm Snapdragon 662. Базовый вариант предполагает наличие 8 Гб оперативной и 128 Гб основной памяти. На смартфоне предустановлена ОС Android 10 с фирменной прошивкой EMUI 11. Размер экрана – 6,67 дюйма. На нем обеспечено качество изображения, соответствующее стандарту Full HD+. Также в гаджете имеется основная квадрокамера на 64 Мп и селфи-камера на 16 Мп.



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