Xiaomi оформила патент на смартфон, аналога которому в мире нет

Уникальную конструкцию смартфона запатентовала компания Xiaomi. Как поясняют эксперты, ничего подобного не выпускал пока ни один производитель электроники в мире. Впрочем, специалисты уверены, что и сама Xiaomi вряд ли станет налаживать производство такой модели.

Дело в огромном гибком экране, которым в сложенном состоянии обернут смартфон. Развернув его, мы получаем нечто похожее на планшет средних размеров. Это очень удобно для тех, кому необходимо многофункциональное портативное устройство, так как его можно носить в кармане.

Однако проблемы возникают на этапе реализации проекта. Создать опытный образец – это одно, а наладить массовый выпуск – совсем другое. Как минимум, можно напугать потенциальных покупателей гигантской ценой.