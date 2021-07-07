 

Xiaomi оформила патент на смартфон, аналога которому в мире нет

07.07.2021, 13:20, Новости дня
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Уникальную конструкцию смартфона запатентовала компания Xiaomi. Как поясняют эксперты, ничего подобного не выпускал пока ни один производитель электроники в мире. Впрочем, специалисты уверены, что и сама Xiaomi вряд ли станет налаживать производство такой модели.

Дело в огромном гибком экране, которым в сложенном состоянии обернут смартфон. Развернув его, мы получаем нечто похожее на планшет средних размеров. Это очень удобно для тех, кому необходимо многофункциональное портативное устройство, так как его можно носить в кармане.

Однако проблемы возникают на этапе реализации проекта. Создать опытный образец – это одно, а наладить массовый выпуск – совсем другое. Как минимум, можно напугать потенциальных покупателей гигантской ценой.



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