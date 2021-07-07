 

Драматург Мережко: «Меньшов выглядел болезненно еще год назад»

07.07.2021, 13:18, Разное
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В интервью Виктор Мережко пояснил о том, что в последний раз он видел Владимира Меньшова и его супругу Веру Алентову год назад. По словам драматурга, уже тогда знаменитый режиссер выглядел болезненно.
Виктор Мережко подумал после последней встречи на фестивале в Санкт-Петербурге, что у артиста возникли проблемы со здоровьем. Драматург очень удивился, что Владимир Меньшов «так быстро сдал». Режиссер с трудом ходил, но никогда не позволял себе жаловаться на самочувствие. Как отметил Виктор Мережко, каждый шаг давался режиссеру с трудом, он еле поднялся на сцену.

Жизнь Владимира Меньшова оборвалась в понедельник, 5 июля. В конце прошлого месяца его госпитализировали с пневмонией и COVID-19. На протяжении нескольких недель врачи боролись за жизнь режиссера. Веру Алентову после смерти супруга перевели в реанимацию. Она не сможет проводить мужа в последний путь. Похоронят Владимира Меньшова завтра, 8 июля, в столице на Новодевичьем кладбище.



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