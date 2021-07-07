 

Азиза призналась, что перенесла свадьбу из-за проблем с яйцеклетками

07.07.2021, 13:18, Разное
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В конце прошлого месяца Азиза должна была стать женой итальянца Алессандро Лортэ. Однако свадьба так и не состоялась, и на это были свои причины. Певица призналась, что перенесла торжество из-за яйцеклеток, а точнее, их отсутствия.
Азиза мечтает о том, чтобы впервые стать матерью и родить девочку. Естественным путем у нее забеременеть пока не выходит, поэтому она обратилась к своим родственникам с просьбой дать биологический материал для проведения оплодотворения. Однако ее племянницы отказали звездной тете по разным причинам. Азиза была шокирована, так как на протяжении жизни всегда им помогала и рассчитывала на взаимность.

Алессандро Лортэ утешал невесту и заверил ее, что готов идти в ЗАГС, даже если у них не будет детей. Но знаменитость мечтает подарить любимому мужчине ребенка. Неожиданностью для певицы стало то, что с ней на связь вышла племянница из Германии. Она выразила готовность предоставить Азизе свою яйцеклетку. Эта новость стала для звезды неожиданностью, так как с этой родственницей она общалась намного меньше, чем с остальными племянницами. Сейчас Азиза думает, как ей лучше осуществить задуманное, так как границы закрыты из-за пандемии.

Свадьбу, которая будет для певицы первой, она обязательно сыграет осенью. С Алессандро Лортэ переезжать в Италию Азиза не собирается. Она призналась, что в РФ много предложений по работе, среди которых очень интересные проекты.



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