 

Стюардесса рассказала о помолвке и других запоминающихся случаях на борту самолета

07.07.2021, 13:18, Разное
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Бывшая стюардесса описала наиболее запоминающиеся инциденты, произошедшие во время полета. В списке подобных случаях оказалось как признание в любви и помолвка, так и смертельные случаи на борту самолета.
Согласно статистике, авиаперелеты являются в разы безопаснее путешествий на автомобилях. Однако во время рейсов на самолете случаются самые разнообразные инциденты. О наиболее запомнившихся пояснила бывшая бортпроводница, трудившаяся в одной из британских авиакомпаний до начала пандемии коронавируса. В первую очередь, она обратила внимание, что за все время работы количество трагических событий было минимальным.

Несмотря на опасение некоторых граждан летать самолетами, количество крушений воздушных крушений является минимальным. Также никаких опасностей не представляют перелеты даже для больных с хроническими заболеваниями. Однако в карьере стюардессы за шесть лет стажа было три случая смертельного исхода. Причем один из таких инцидентов произошел с четырехлетней пассажиркой, которая во время рейса в Германию скончалась. Несмотря на все меры, в том числе, сделанное бортпроводницей искусственное дыхание, спасти ребенка не удалось.

Нередко о плохом самочувствии пассажиры заявляют и для того, чтобы получить более комфортное место в салоне и повысить комфортность в путешествии. Однако на подобные хитрости стюардессы предлагают симулянтам сойти с рейса и лететь другим самолетом после улучшения самочувствия, после чего туристы сразу же забывают о своих якобы имеющихся проблемах со здоровьем. Однако наиболее запомнился бортпроводнице случай с помолвкой прямо на борту лайнера. Летящий вместе с девушкой житель сделал заказ на два бокала шампанского, после чего тайком положил в один из них обручальное кольцо. Предложение руки и сердца пассажир сделал, став на одно колено.

Источник: inforeactor.ru



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