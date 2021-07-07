74 рыбинца получили адресную финансовую поддержку в рамках социального контракта

07.07.2021, 13:00, Новости

Теги: Бизнес, Бюджет, Образование

Сумма финансовой поддержки составила от 11 до 250 тысяч рублей.

15 рыбинцев получили социальную помощь на поиск работы. 18 человек оформили соцконтракт на открытие бизнеса, пять направили деньги на ведение личного подсобного хозяйства. 36 горожан из малоимущих семей (многодетных, а также семей, в которых воспитываются дети-инвалиды) получили помощь на покупку одежды, обуви и другие неотложные нужды.

Анна Учуваткина одна из тех рыбинцев, кто получил финансовую поддержку на открытие бизнеса. Женщина организовала домашнюю студию по флористике. Она составляет букеты из сухоцветов, проводит мастер-классы.

— Было большое желание реализовать себя в этом направлении, и, исходя из опыта, полученного при работе с цветами, решила, что стоит заняться составлением букетов профессионально. Социальный контракт позволил это осуществить. Сотрудники Центра социальной защиты активно помогали в заключение социального контракта, также мне было предложено пройти обучение в РГАТУ по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности». Я получила необходимые навыки и знания для ведения своего дела, которое сейчас активно развивается. У меня есть заказы, я довольна результатом, — говорит Анна Учуваткина.

Средства, полученные от социального контракта, 250 тысяч рублей, Анна потратила на закупку мебели и инструментов для работы и на расходные материалы. Такой же поддержкой на развитие своего дела воспользовались ещё 17 рыбинцев, пожелавших открыть бизнес в сфере услуг, торговли, перевозок и кондитерского производства.

— Также социальные контракты могут быть заключены на мероприятия по поиску работы, по ведению личного подсобного хозяйства и по преодолению трудной жизненной ситуации. Сюда могут быть отнесены многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Основной критерий для участия — низкий доход, не более 10 742 рублей на человека. Социальный контракт заключается от трёх месяцев до года. Максимальный размер финансирования в 2021 году составляет около 37 млн рублей. Поэтому у рыбинцев есть ещё возможность обратиться за данной мерой соцподдержки. И мы призываем людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это сделать, — рассказала начальник отдела по вопросам семейной политики Людмила Кудринская.

Как стать участником программы, можно узнать в департаменте по социальной поддержке населения по телефонам: +7(4855) 28-29-23, 28-29-24.

Пресс-служба администрации города Рыбинска