 

Аналитик Иосуб об угрозах Лукашенко в адрес Германии: Выстрел себе в ногу

07.07.2021, 13:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава страны накануне пригрозил запретить транзит и импорт товаров немецких компаний, которые поддержали новые ограничения. “Надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Белоруссия”, – сказал Александр Лукашенко.

Высказывание политика прокомментировал старший аналитик “Альпари Евразия” Вадим Иосуб. Специалист обратил внимание, что за 2019 год импорт из Германии в Белоруссию составил более 1,7 миллиарда долларов. По его словам, более 50% из них – транспортные средства, оборудование и инструменты.

Эксперт предположил, что белорусы закупали оборудование, которое не имеет дешевых альтернатив от России или Китая. Иосуб не исключил, что без него в республике могут остановиться целые производства. “Отказ от такого импорта – выстрел себе в ногу”, – резюмировал старший аналитик.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о завершении антитеррористической операции. Политик в ближайшее время предъявит официальные претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель. Также в этом якобы “замешаны Польша, Соединенные Штаты, Литва и Украина”, передает РИА Новости.

Александр Лукашенко заявил, что в стране были “спящие”
террористические
ячейки, которые планировали устроить государственный переворот. Президент уточнил, что злоумышленники хотели подвести к этому народ.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.09 / Мнение: Когда цены на нефть вырастут, кто поставляет нефтепродукты в США и есть ли предел лицемерию

28.07 / Мнение: Старики и калина

01.09 / Эд Ширан впервые стал отцом

10.10 / Мнение: Ограничение педали газа. Как это будет

02.05 / Новый бюджетник Honor Play 20 оказался втрое успешнее предшественника

07.10 / Мнение: Магнетизм печорина и Байрон

31.05 / Мнение: Кто кукловодит «обысками ФСБ»?

24.12 / Мнение: Отговорка

21.10 / Личное: “Надо же какой красавец”

17.09 / Мнение: Вразнос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика