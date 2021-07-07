Сенатор назвала способ снизить цены на жилье в России

Государство может снизить цены на жильё в России, ели будет продавать землю застройщикам по контрактной цене, а также создавать конкуренцию на рынке недвижимости. Таким мнение поделился заместитель председателя Совета Федерации России по экономической политике Иван Абрамов.

По словам Абрамова, именно отсутствие конкуренции позволяет недобросовестным компаниям продавать дома по завышенной цене, даже если прежде на них не было спроса. Сенатор считает, что помимо этого необходимо инвестировать в инфраструктуру, сообщает Ura.ru.