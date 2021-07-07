Диана Крюгер, Анна Винтур, Мария Бакалова и другие на показе Giorgio Armani Prive

На Неделе высокой моды в Париже начинает вырисовываться один тренд – каждый новый выход на улицу в предстоящем сезоне должен быть как на праздник. Дизайнеры поняли, что многие из нас устали от комфортной и свободной одежды и хотят снова наряжаться. Это настроение чувствовалось во вчерашних модных шоу Dior и Chanel, а завершился день показом новой коллекции Джорджо Армани.

Гостями показа стали Диана Крюгер, которая в конце прошлой недели блистала на модной вечеринке во французской столице, Анна Винтур, возлюбленная футболиста Роналдо Селина Локс, болгарская актриса, звезда фильма “Борат 2” Мария Бакалова и другие.

Диана Крюгер Мария Бакалова Эшли Парк Диана Крюгер Анна Винтур и Мария Бакалова Селина Локс

Я не испытываю больших эмоций по поводу моей работы после пандемии, но теперь я хочу, чтобы она отражала мои эмоции более четко. Я думаю, что за этот период у нас появилось чувство чего-то истинного, могущественного и вдохновляющего, поэтому я хочу, чтобы все это сбылось, в том числе благодаря моей работе. Вневременность – центральная идея всех моих коллекций. Ни одно мое творение не должно выходить из моды за один сезон, – сказал Армани перед показом.

И правда, коллекция Армани – классика и красота вне времени: брючные костюмы, вечерние платья из блестящих тканей и органзы, сложные формы и драпировки и многое другое. А палитра от кремового до фуксии еще раз доказывает: в холодный сезон гардероб не должен становиться мрачным.

Джорджо Армани