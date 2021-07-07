Вэл Килмер рассказал о последствиях рака гортани: “Мне все еще трудно говорить”

Сегодня на Каннском кинофестивале состоится премьера документального фильма о жизни и творчестве актера Вэла Килмера. Звезда таких картин как “Дорз”, “Бэтмен навсегда”, “Александр” и “Красная планета” еще в детстве научился снимать на камеру и делать любительские видео. Архивные кадры Вэла, а также записи периода учебы Килмера в Нью-Йоркской школе искусств “Джульярд”, видео бэкстейджей съемок фильмов с его участием и детские съемки его детей Мерседес и Джека – все это стало основой документального кино.

В сети уже появился трейлер картины, из которого зритель узнал в том числе, что Вэл Килмер все еще ощущает последствия рака гортани. В нескольких кадрах актер появляется в тот момент, когда ему только сделали трахеотомию, которая позволяет ему дышать.

Я все еще выздоравливаю, и мне трудно говорить и быть понятым. Но я хочу рассказать свою историю сильнее, чем когда-либо, – говорит Вэл в фильме. Режиссеры документального фильма о Килмере – Лео Скотт и Тин Пу – рассказали, что “фильм показывает жизнь, прожитую в крайностях, и иногда веселый взгляд на то, что значит быть артистом и сложным человеком”.

Вэл — очень сложный и выдающийся человек со множеством слоев. И мы хотели попытаться передать это ощущение в фильме, начиная от его одухотворенности и заканчивая прекрасным чувством юмора. Мы даже не думали снимать интервью с третьими лицами. Мы сразу же это поняли, – приводит слова Лео Скотта The Hollywood Reporter.

Вэд Килмер, 2019 год

Судя по трейлеру картина получилась живой и очень честной. Килмер говорит о себе легко и откровенно.

Я потратил десятилетия в поисках своего голоса через персонажей, фильмы. Я вел себя плохо. Я вел себя отважно. Странно для кого то. Я вижу себя чувствительным, умным человеком с душой клоуна, – говорит о себе Килмер.

Напомним, что 26 января 2015 года артисту стало плохо прямо на улице. Неизвестный, ставший свидетелем этого, позвонил в 911, сообщив, что на его глазах человек истекает кровью. После госпитализации появилась информация, что Килмеру поставили диагноз “рак горла”. Позже ее подтвердил Майкл Дуглас, выразив свою поддержку коллеге. Но Вэл долгое время отрицал болезнь и лишь в 2017 году признался, что болен.