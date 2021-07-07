В Киеве задержали открывшего огонь по полицейским голого мужчину

Правоохранители в Киеве задержали стрелявшего по полицейским мужчину.

Мужчина открыл огонь по полицейским в среду, он сумел ранить одного правоохранителя, и одного гражданского, по предварительным данным, он вел стрельбу из охотничьего ружья, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские телеканалы.

Подозреваемый начал стрельбу из-за того, что у него пытались отобрать квартиру по решению суда. Отмечается, что мужчину задержали голым.

«Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского, после чего закрылся в квартире жилого дома на Голосеевском проспекте и совершил там поджог», – сообщили в МВД страны.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко объяснил, что конфликт произошел между старым и новым собственником квартиры.

Ранее СМИ сообщали, что инцидент произошел на Голосеевском проспекте Киева.