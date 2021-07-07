Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию
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Президент Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами перед их поездкой на Олимпиаду в Токио, встреча прошла в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Наш президент уже проводил наших олимпийцев «на битву». Только не «на битву», а на спортивные соревнования олимпийские. Уже члены команды встречались с президентом в Кремле», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что более массовой встречи со спортсменами не планируется: «Нет, она уже была».
Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тыс. спортсменов. Из-за пандемии Игры были перенесены на год.
Ранее Путин заявил, что сборной РФ окажут дипломатическую поддержку на Олимпиаде в Японии.
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