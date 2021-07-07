 

Путин проводил российских олимпийцев на Игры в Японию

07.07.2021, 12:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин встретился с российскими олимпийцами перед их поездкой на Олимпиаду в Токио, встреча прошла в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Наш президент уже проводил наших олимпийцев «на битву». Только не «на битву», а на спортивные соревнования олимпийские. Уже члены команды встречались с президентом в Кремле», – передает его слова РИА «Новости».

Песков уточнил, что более массовой встречи со спортсменами не планируется: «Нет, она уже была».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тыс. спортсменов. Из-за пандемии Игры были перенесены на год.

Ранее Путин заявил, что сборной РФ окажут дипломатическую поддержку на Олимпиаде в Японии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.12 / MDR – электронные визы в Россию — шаг к укреплению дружбы с Германией

01.09 / Обнаружена причина воспаления кишечника

19.08 / Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Рады. В повестке – законопроект о минимальной зарплате

28.09 / Депутата заксобрания Иркутской области Левченко заподозрили в мошенничестве

29.01 / France 24 – перенесён, но не отменён — Каннский кинофестиваль проведут в июле

19.03 / Вакцина Johnson & Johnson эффективна против мутаций коронавируса – ВОЗ

28.09 / Помпео провел переговоры с министром иностранных дел Греции

12.02 / Украина оказалась в числе стран с наибольшим процентом жителей, выступающих против ограничения путешествий из-за COVID-19 – опрос

21.12 / За последние сутки в Украине подтвердили более 6 тыс. случаев COVID-19

04.05 / Романенко: Обрушившийся во Львовской области мост – квинтэссенция состояния украинской государственности. У всех стоит задача – сп…здить, а там хоть потоп

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика