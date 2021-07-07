Роспотребнадзор назвал признак опасного мороженого

Роспотребнадзор дал потребителям рекомендации по выбору мороженого, посоветовав ознакомиться с информацией на этикетке перед покупкой, а также отметив, что продукт после разморозки и повторной заморозки может не только потерять во вкусовых качествах из-за появления «песка» из мелких кристалликов воды, но вызвать расстройство кишечника.

В ведомстве напомнили, что мороженое делится на два вида по способу производства – мягкое и закаленное, передает РИА «Новости». Закаленное мороженое производится из смеси, которую затем фризеруют, расфасовывают и подвергают шоковой заморозке (закаливанию) до температуры ниже минус 18 градусов, после чего поддерживают температуру мороженого на таком уровне при хранении, транспортировке и реализации. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания и поэтому имеет меньший срок хранения.

Роспотребнадзор также рекомендует обратить внимание на то, что вынутое из морозильной камеры мороженое должно откалываться, а не размазываться.

«Мороженое должно сохранять свою первоначальную форму, деформация указывает на то, что был нарушен режим хранения. Если мороженое подвергалось разморозке и повторно замораживалось, это негативно скажется не только на вкусовых качествах продукта, но и на его безопасности», – говорится в сообщении.

По словам ведомства, первый признак повторного замораживания – это ощущение «песка», вызванное мелкими кристалликами льда, образующимися при повышении температуры хранения до 12-13 градусов, «именно при этой температуре начинаются и процессы микробиологической порчи продукта, что может вызвать расстройство кишечника».

«Роспотребнадзор рекомендует при выборе мороженого обратить внимание на следующие моменты: Этикетка. Ознакомьтесь с названием продукта. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром», – сообщили в ведомстве. Оно призывает всегда обращать внимание на срок годности, а если маркировка стерта или размыта, лучше отказаться от покупки. Также на упаковке мороженого должны быть указаны: состав, производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения.

Отмечается, что в зависимости от массовой доли молочного жира выделяют следующие виды мороженого: молочное (не более 7,5% молочного жира), сливочное (8-11,5% молочного жира), пломбир (не менее 12% молочного жира), кисломолочное (не более 7,5% молочного жира), с заменителем молочного жира (не более 12% молочного жира). В ведомстве добавляют, что вес порции должен быть указан в граммах, поскольку сведения об объеме в миллилитрах не отражают фактическую массу мороженого.

Добавляется, что качественное мороженое должно быть равномерно окрашено. «Оттенки белого» зависят от процента жирности – чем он выше, тем «желтее» цвет. Если мороженое с какой-либо добавкой неоднородного цвета – это может означать, что на производстве массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. Исключение составляют виды с послойным внесением нескольких натуральных красителей, создающих заданный производителем рисунок.

В Роспотребнадзоре уточнили, что при производстве мороженого предусмотрено использование стабилизаторов, которые позволяют сохранять форму продукта. Допускаются следующие натуральные стабилизаторы и загустители – камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и некоторые другие.

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