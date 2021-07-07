 

Полиция Киева задержала сбежавшего из-под стражи мужчину, подозреваемого в педофилии

07.07.2021, 12:28, Новости дня
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“Во время отработки территории Подольского района правоохранители получили информацию о возможном местонахождении беглеца. В ходе проверки сообщения полицейские задержали правонарушителя”, – говорится в сообщении.

Сейчас злоумышленника допрашивают следователи.

Досудебное расследование ведется по двум статьям – ч. 4 ст. 154 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и ч. 1 ст. 393 (побег из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

Контекст:

6 июля пресс-служба столичной полиции сообщила, что в Киеве из-под стражи сбежал мужчина, который подозревается в педофилии. Как уточнили правоохранители, беглецом оказался Замятин Евгений Владимирович 1986 года рождения.

По данным Facebook-паблика “Киев Оперативный”, Замятин – уроженец Крыма, безработный, без постоянного места жительства. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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