“Какая классная!”. Бадоева засветила тело в мокром купальнике

Телеведущая показала, как плавала в бассейне под открытым небом. Она засветила тело в мокром черном раздельном купальнике.

“Отпуск закончился, а фото нет”, – отметила она.

Бадоева призналась, что в ее жизни были места отдыха, с которыми она не смогла подружиться, – это Индия и Непал.

“Философия жизни в этих странах мне совсем не подходит. Я не нашла там какой-то идиллии для себя, как это произошло у многих моих друзей. К сожалению, мне приходилось именно туда ездить по несколько раз на съемки. А с вами случались такие разочарования, когда место или страна вам не зашли?” – спросила она.

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Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

“Какая вы классная! Восхищаюсь вами!” – призналась подписчица aina_lenarovna.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

Лолита – дочь Жанны и Алана Бадоевых. У нее также есть сын Борис от первого брака.

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