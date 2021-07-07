 

“Какая классная!”. Бадоева засветила тело в мокром купальнике

07.07.2021, 12:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущая показала, как плавала в бассейне под открытым небом. Она засветила тело в мокром черном раздельном купальнике.

“Отпуск закончился, а фото нет”, – отметила она.

Бадоева призналась, что в ее жизни были места отдыха, с которыми она не смогла подружиться, – это Индия и Непал.

“Философия жизни в этих странах мне совсем не подходит. Я не нашла там какой-то идиллии для себя, как это произошло у многих моих друзей. К сожалению, мне приходилось именно туда ездить по несколько раз на съемки. А с вами случались такие разочарования, когда место или страна вам не зашли?” – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Zhanna Badoeva – Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

“Какая вы классная! Восхищаюсь вами!” – призналась подписчица aina_lenarovna.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу “Орел и решка”. Следующие два сезона она вела проект в паре с актером Андреем Бедняковым.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи “Жизнь других”, которая выходит на российском “Первом канале”.

В 2017 году Бадоева вела проект “ЖаннаПомоги” на телеканале “Пятница!”, в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

Лолита – дочь Жанны и Алана Бадоевых. У нее также есть сын Борис от первого брака. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.07 / США решили закрыть консульство в китайском Ухане

19.08 / С начала года в Украине изъяли и уничтожили более 41 тыс. взрывоопасных предметов

13.08 / Шмыгаль заявил, что селитру в Украине хранят согласно стандартам

02.03 / Аваков: В премьер-министры я предложу Гордона

26.06 / В Германии попросили возобновить продажи Lada в ЕС

10.06 / Кабмин Украины выделил МВД 800 млн грн из фонда борьбы с коронавирусом

01.08 / Сотрудники Кагарлыкского отделения полиции остаются на должностях, несмотря на заявление Авакова – адвокат

13.10 / Врач рассказала о пользе кефира во время вспышки коронавируса

21.01 / Билл Клинтон задремал во время торжественной речи Байдена

30.04 / Евросоюз потребовал от Киргизии и Таджикистана избегать конфликтов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика