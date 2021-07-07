Частота обновления картинки на дисплее нового Redmi составит 120 Гц

Новая модель Redmi разработана в компании Xiaomi и скоро выйдет на мировой рынок, обещает производитель. Особенностью смартфона станет максимально возможная на сегодня частота обновления кадров на экране. Речь идет о показателе в 120 Гц, уточняет разработчик.

Также аппарат получит отличный чип MediaTek MT689X с вычислительными ядрами Arm Cortex-A78 и графическим ускорителем Arm Mali-G77.

Видеокамера состоит из четырех модулей. Она обеспечит съемку с разрешением 64 Мп. Один из модулей предназначен специально для широкоугольной съемки. Емкость аккумулятора в смартфоне составит 5000 мАч. К нему будет прилагаться и быстрое зарядное устройство мощностью 67 Вт. Напомним, что компания Xiaomi за год увеличила продажи смартфонов на 80%.