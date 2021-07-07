 

Из магазина Google Play уделили 9 приложений с троянами

07.07.2021, 12:26, Новости дня
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Как стало известно из компетентных источников, удаление из магазина Google Play девяти приложений было связано с тем, что все они были заражены троянами и служили для того, чтобы предоставить хакерам доступ к устройствам, работающим на ОС Android.

Вирусы помогали скопировать логины и пароли, поясняют специалисты. Операционная система Android как объект атаки также была выбрана не случайно. Ведь именно она является наиболее распространенной на смартфонах и других мобильных устройствах.

В данном случае после установки опасных приложений мошенники могли легко скопировать логины и пароли, которые «светятся» в соцсети Facebook. Не исключено, что это были не все угрозы, поясняют специалисты.



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