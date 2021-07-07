 

Ученые: Ливни и оползни на планете усилились из-за деятельности людей

07.07.2021, 12:24, Разное
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Ученые, которые представляют Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, провели исследование, касающееся глобального потепления. Оказалось, что это явление, спровоцированное деятельностью людей, приводит не только к засухам, но и к разрушительным оползням и ливням с наводнениями.
Климатологи утверждают, что экстремальные погодные условия в мире напрямую связаны с антропогенным фактором. Мощь стихийных бедствий стремительно увеличивается из-за активного землепользования и выбросов парниковых газов.

Как отметил Гэвин Мадакумбура, возглавляющий научную группу, сильные снегопады и ливни провоцируются тем, что теплый воздух удерживает большее количество водяного пара. Данный фактор подпитывает бури. При чем, ранее подобные природные явления затрагивали лишь некоторые страны, а теперь приобретают глобальный масштаб.

Источник: plus-one.ru



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