 

Бывший диетолог принца Гарри раскрыла секрет королевского похудения

07.07.2021, 12:24, Разное
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Бывший диетолог принца Гарри Габриела Пикок раскрыла, как быстро и эффективно достичь заветной стройности. Как оказалось, секрет королевского похудения заключается в двухнедельной диете.
Стройное тело и отсутствие лишних объемов и килограммов является мечтой многих, особенно представительниц прекрасного пола. Не чужды подобные стремления и монаршим особам, обитателям Букингемского дворца похудеть помогает диетолог Габриела Пикок. Так, благодаря ей сумели похудеть принцесса Беатрис и принц Гарри. В своей книге эксперт пояснила об особенностях диеты, которой придерживались члены королевского семейства. К написанию произведения ее мотивировала пандемия коронавируса, когда встречи с клиентами стали затруднительными.

Для обретения желанной стройности она рекомендует придерживаться определенной диеты. На протяжение всего двух недель клиентам Пикок необходимо придерживаться правильного питания. В первую очередь, следует питаться правильно, так, наиболее легким по объему калорий, углеводов и жиров должен быть ужин, последний прием пищи. Также описала Габриела Пикок и «секретное оружие королевских особ», которым диетолог называет определенные пищевые добавки. Также важно соблюдать принципы интервального голодания, выполняя их по системе 16:8. Это означает питание на протяжение восьми часов с последующим голоданием на протяжение 16-и, включая ночное время. Еще одной формулой похудения является 4:3, при которой три дня в неделю рацион должен соответствовать полутысяче калорий. Остальные четыре дня клиент питается в нормальном режиме, без указанного ограничения. Так можно не только сбросить вес, но и улучшить состояние сердца и сосудов, а также предотвратить старение организма.

Нельзя забывать и о контроле уровня сахара в крови, для этого следует не употреблять на голодный желудок кофе и фрукты, принимая перед этим небольшую порцию белковой пищи. Перекусывать в течение дня нужно также белками, например, йогуртом с орехами и семечками или протеиновым батончиком. Уделила в всей книге диетолог внимание и тому, как к правильному рациону можно приучить детей. Прежде всего, делать это необходимо с ранних лет, например, добавляя овощи и фрукты в пищу, если малыши не желают их есть отдельно. Далее кусочки постепенно увеличивают, также важно поощрять детей, позволяя съедать какие-либо вкусности.

Источник: www.wday.ru



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