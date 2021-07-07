 

Ученые нашли «резервуар» для нового коронавируса в теле человека

07.07.2021, 12:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бразильские исследователи после проведения исследования пришли к выводам, что новый коронавирус имеет в теле человека собственный «резервуар». Стало известно, что SARS-CoV-2 сначала инфицирует слюнные железы, после чего в них размножается.
Эксперты изучили данные вскрытия пациентов, которые скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Выяснилось, что «резервуарами» для нового коронавируса служили ткани, специализирующиеся на производстве, а также выделении слюны. Ученые из Бразилии считают, что их открытие поможет разработать большее количество тестов на COVID-19, основанных на использовании слюны.

По словам Бруно Фернандеса Матука, одного из авторов работы, впервые респираторный вирус показал способность не только инфицировать слюнные железы, но и размножаться в них. Ранее в научном мире считалось, что подобные «резервуары» являются местами хранения для таких вирусов, как герпес. Это открытие объясняет, почему у COVID-19 такая высокая заразность.

Источник: medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.09 / Выступление президента Туркменистана по вьетнамскому телевиденью остановило распространение коронавируса в стране

07.12 / Новогодние каникулы в России предложили урезать до трех дней

20.06 / Samsung Galaxy M32 дешевле 15 000 рублей получит 6000 мА•ч, Super AMOLED, 90 Гц, и 64 Мп

07.08 / Авиакомпания «Победа» трудоустроит своих пилотов в таксопарке

25.12 / Фастфуд и газировка могут ухудшить качество сна у подростков

18.05 / Гастроэнтеролог: Запивание еды горячим чаем может нанести вред здоровью

31.05 / “Мамба” выяснила, что реально мужчины думают о блондинках

27.01 / Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради и другие на показе Chanel

08.09 / Мнение: Сын президента Мурси был отравлен неизвестным смертоносным веществом

17.02 / Диета Киркорова помогла Даве сбросить больше 10 килограммов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика