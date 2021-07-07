Ученые нашли «резервуар» для нового коронавируса в теле человека

Бразильские исследователи после проведения исследования пришли к выводам, что новый коронавирус имеет в теле человека собственный «резервуар». Стало известно, что SARS-CoV-2 сначала инфицирует слюнные железы, после чего в них размножается.

Эксперты изучили данные вскрытия пациентов, которые скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Выяснилось, что «резервуарами» для нового коронавируса служили ткани, специализирующиеся на производстве, а также выделении слюны. Ученые из Бразилии считают, что их открытие поможет разработать большее количество тестов на COVID-19, основанных на использовании слюны.

По словам Бруно Фернандеса Матука, одного из авторов работы, впервые респираторный вирус показал способность не только инфицировать слюнные железы, но и размножаться в них. Ранее в научном мире считалось, что подобные «резервуары» являются местами хранения для таких вирусов, как герпес. Это открытие объясняет, почему у COVID-19 такая высокая заразность.

Источник: medikforum.ru