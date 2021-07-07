Скандалы: Академик остался без космического участка

Бывший генконструктор РКК «Энергия» Юрий Семенов пожаловался на махинации с его подмосковной землей

Как стало известно “Ъ”, подмосковная полиция отказала в возбуждении уголовного дела по заявлению бывшего президента и генерального конструктора ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева», Героя Социалистического Труда академика Юрия Семенова. Ученый настаивает, что у него был похищен подмосковный участок стоимостью более $80 тыс., за который злоумышленники требовали еще и денежные средства. Полиция, однако, состава преступления в этой истории не нашла, посчитав, что ситуация не вышла за рамки гражданско-правовой сферы.

Защита и родственники академика РАН Юрия Семенова направили жалобу прокурору подмосковного Щелково. Они требуют отменить как необоснованное постановление местной полиции, отказавшейся возбуждать уголовное дело по заявлению ученого.

86-летний Юрий Семенов возглавлял РКК «Энергия» с 1989 по 2005 год. Под руководством академика разрабатывались пилотируемые космические комплексы «Салют», «Союз» и «Прогресс» разных поколений, орбитальная станция «Мир» и многие другие важнейшие проекты. Основанием для заявления с его стороны стало то обстоятельство, что в сентябре прошлого года ученому стало известно, что он официально не является владельцем земельного участка в поселке Образцово Щелковского района, приобретенного им более 20 лет назад.

Как говорится в заявлении, в сентябре 2020 года трое неизвестных взломали стальную калитку огороженного участка академика Семенова, вошли на территорию и заявили обитателям, что те более не являются владельцами этой недвижимости, а ее новым собственником выступает проживающий напротив сосед, который, впрочем, предлагает господину Семенову участок выкупить.

Семья академика вызвала полицию. Приехавшим правоохранителям трое визитеров предъявили некие бумаги на участок, после чего силовики удалились.

Между тем в ходе проведения проверки полицией было установлено, что в 2000 году между Юрием Семеновым, РКК «Энергия», сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК) «Жегалово» и ООО «Куратор-2» было заключено два трехсторонних договора о приобретении в собственность двух участков по 12 соток стоимостью $12,8 тыс. каждый (сейчас, по данным представителей конструктора, они оцениваются в $80 тыс.). После внесения господином Семеновым оплаты в ноябре 2000 года СПК «Жегалово» и ООО «Куратор-2» передали академику оба участка. Господин Семенов оградил их сплошным забором, построил детскую и спортивную площадки, провел освещение и воду. Однако, как выяснилось позже, процесс оформления сделки сильно затянулся. В 2005 году ученый перенес инсульт, после которого долго восстанавливался, по сути утратив контроль за оформлением в собственность земельных участков.

В ходе полицейской проверки между тем, как говорят представители ученого, выяснилось, что после того, как в том же году пропал без вести глава земельного комитета Щелково с оригиналами документов на земельные участки, с последними была проведена целая цепочка сделок и переоформлений, в результате которых они и оказались зарегистрированы на проживающего напротив ученого соседа.

«Такая классическая схема череды пустых сделок между взаимосвязанными лицами нужна для усложнения дальнейшего оспаривания ее законности в судах, над чем мы сегодня и работаем,— сказал “Ъ” адвокат Владимир Бригадин, представляющий интересы семьи ученого.— Академик Юрий Семенов проживал на приобретенном им участке более 20 лет и не подозревал, что за это время участок успел сменить пять взаимосвязанных между собой собственников. За 20 лет ни один из них не появился на участке Семенова и не заявил о наличии прав на землю». Интересно, что после того, как представители конструктора обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошеннических действиях с его земельным участком, последний в очередной раз сменил владельца. Теперь земля оформлена на безработную жительницу Подмосковья.

Юрий Сенаторов