 

Британские ученые подтвердили эффективность и безопасность “Спутника V”

07.07.2021, 12:18, Разное
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Британские учёные подтвердили эффективность и безопасность российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Об этом они написали в авторитетном научном журнале Nature.

Авторы статьи обратили внимание, что в отличие от популярных за рубежом препаратов от компаний Johnson & Johnson и AstraZeneca российская вакцина использует сконструированный аденовирус для доставки генетического кода белка шипов коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человеческого организма. При этом используется не один, а несколько аденовирусов, сообщает телеканал “360”.

Напомним, что коронавирус SARS-CoV-2 вызывает инфекцию COVID-19.



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