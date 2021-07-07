 

Эксперты выяснили оптимальную стоимость свадьбы для россиян

07.07.2021, 12:18, Разное
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Большинство россиян не готовы серьёзно раскошеливаться на свадьбу. Об этом свидетельствуют результаты опроса. проведённого экспертами банками “Открытие” и РГС.

Каждый пятый (20%) опрошенный заявил, что для него оптимальной стоимостью празднования брака является сумма от 50 до 100 тысяч рублей. Ещё 17% респондентов заявили, что готовы потратить больше: от 100 до 200 тысяч рублей. Другие 10% россиян не хотят платить на торжество свыше 50 тысяч рублей. Лишь немногие предпочитают отмечать “с размахом”: от 200 до 300 тысяч планируют потратить 9%, а от 300 до 400 тысяч – только 6% респондентов, пишет РИА ФАН.



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