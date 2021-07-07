Мнение: Давайте ещё раз, про гены и вакцину.

Я долго не мог понять, что мне напоминает кампания за добровольно – принудительную вакцинацию. Где первые лица государства говорят,что вакцинация дело сугубо добровольное, а ведомства принудительно требуют колоть вакцину, невзирая на законы.

И последующая волна споров за и против, где те кто За, требуют жестких мер и принудительной вакцинации,а те кто Против, ссылаются на закон. Это один в один спор Глеба Жеглова и Володи Шарапова, из фильма «Место встречи изменить нельзя» ( книга «Эра милосердия»). Спор о подкинутом Жегловым кошельке, в карман вору – рецидивисту Косте Сапрыкину.

Костя и правда подрезал кошелёк, потом ловко его скинул и наверняка ушёл бы от ответственности, если бы Жеглов не оказался ловче. Преступник наказан, но сам Жеглов перешёл черту закона, хоть и руководствовался благими намерениями. В молодости я никак не мог понять Шарапова, ведь все так просто, чего он взъелся на Жеглова? Но со временем понял, Шарапов был прав. Закон, это закон, а не кистень. И велика опасность того, перейдя его один раз, даже ради благой цели, потом можно не остановиться.

24.06.21 мною в СОО ru_polit был опубликован материал Заявление об отказе от вакцинации,который был крайне болезненно воспринят Уважаемым judkins_right.

Человек с невероятным упорством пытался вывести разговор в плоскость, есть ли в российской вакцине Спутник V генетически модифицированная составляющая, а если есть, то объяснить её существование доступным человеческим языком. При этом неоднократно намекая о своём, только ему понятном превосходстве знаний над всеми индивидами, позволяющих перечить Его Превосходительству.

Что бы говорить в полной мере на эту тему, необходимо владеть достаточной информацией, быть специалистом в этом направлении.

В чем я не являюсь, а если и говорю на эту темы, лишь только потому, что есть уверенное убеждение в том, что за всей этой короновирусной вознёй стоит нечто большее и зловещее, нежели нам пытается впихнуть в сознание грёбанный телевизор и состоящие с ним в родственной связи различного рода Средства массовой информации.

На эту тему есть достаточно много высказываний от профессионалов в этом направлении из многих уголков нашего мира.

Я же хочу остановиться на совсем недавнем Разговоре советского и российского врача, специалиста в области эпидемиологии и медицинcкой статистики, демографии, философии; кандидата философских наук, доктора медицинских наук, профессора, главного научного сотрудника НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова, Игоря Гундарова о тотальной вакцинации.

Видео которое вам предоставленно по Ссылке имеет длительность порядка одного часа, при желании каждый может просмотреть его в индивидуальном порядке. В нем Игорь Гундаров в свойственной для него манере ответил на многие волнуюшие вопросы людей, объяснил происходящие в стране события в направлении так называемого “коронобесия”, и поведал к чему приведет подобная карательная политика.

Пересказывать видео не вижу надобности, остановлюсь только на одном моменте, который так болезненно воспринял для себя judkins_right, а именно, есть ли в вакцине Спутник V генетически модифицированная составляющая?

Со слов Игоря Гундарова она в ней присутствует – (1:19:20 – 1:20:57) и (1:31:25 -1:31:34), а значит к этой вакцине есть вопросы и пока ни одного ответа со стороны производителя этого продукта, как эта составляющая в последствии скажется на здоровье вакцинированного человека. Не доверять словам столь уважаемого человека оснований нет.

Понятное дело, вакцинироваться этим продуктом или нет, это выбор каждого человека в отдельности, никто не имеет права заставить человека пройти эту процедуру в обязательном принудительном порядке. Также никто не имеет права запретить использование её, по осознанному выбору и желанию человека.

Каждый решает для себя сам.

С любезным judkins_right остаётся только поделиться секретом, который надесь он оставит в тайне.

Я ещё очень плохо разбираюсь в ядерной физике, квантовой механике, не отличаю косинус от синуса, и вообще, знаю то, что ничего не знаю. Грызём матчасть

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