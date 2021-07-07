Что самое страшное? – Личное мнение

Поначалу, чуть больше года назад, я искренне считала, что самое страшное в пандемии — мы все умрём.

Многие, конечно, умерли, но не это оказалось проблемой. Живые, как говорится, позавидовали покойным.



Фото: Соцсети

Я не знаю, зачем нам всем перекрыли финансовый кислород. Почти всё встало, и у многих, что вполне логично — без работы, случилась финансовая жопа.

Одна знакомая актриса в прошлом феврале взяла небольшой кредит — миллион. Слетать в Испанию. Думала, легко выплатит за пару лет — рассказать, чем всё закончилось или у самих такая же история?

Театр прикрылся. Ни ролей, ни заработка. Кредит за неё платила я — никому не нужна актриса? У меня есть одна в финансовом рабстве — обращайтесь.

Люди жили. Люди строили планы. Рассчитывали на свои заработки. Никто не предполагал, что пандемия — в XXI веке-то! — может создать проблемы.

И ладно бы, только вирус. Власти своими попытками обуздать болезнь, только добавили нам проблем.

С тех пор как началась пандемия, многие потеряли источники дохода, а количество банкротящихся граждан уже измеряется десятками тысяч.

Должников сильно беспокоят коллекторы, приставы, банки, мнение семьи — многим ведь элементарно стыдно за свою ситуацию.

По закону человек обязан провести процедуру своего банкротства, когда он уже не может исполнять финансовые обязательства 30 дней с момента, как он это осознал.

Но это — закон. Исполнить его необходимо, но очевидно, что грамотно сделать это сам никто не может — нет знаний и опыта в таком сложном деле.

Для проведения процедуры необходимо найти грамотных юристов, которые помогут провести процедуру банкротства, учитывая интересы клиента, и сделают всё с наименьшими потерями так, чтобы ни у самого человека не осталось проблем, ни у кого другого не было к нему претензий.

В процессе грамотного банкротства физлица анализируются все его долги, имущество, и если на банкротство заемщика первым подал кредитор, а не сам должник — его интересы уже почти не учитываются.

Под банкротство подходят далеко не все — если есть ипотека или автокредит, то во время процедуры человека лишают этого имущества. Очень многие люди верят не честным горе-юристам, которые обещают, что спишут любые долги и всё имущество сохранят, но это — просто наглая ложь, по результатам которой люди остаются ни с чем.

Среднестатический человек останется в конце концов в дураках. Реальное «сокрытие» имущества доступно единицам.

Компания Амулекс проводит процедуру банкротства максимально просто для клиента.

Тут вам дадут полное понимание, что это вообще такое. Расскажут абсолютно обо всех имеющихся рисках, и путях, чтобы их избежать. Амулекс уже более 10 лет на рынке юридических услуг, их специфика — дистанционная юридическая поддержка 24/7 позволяет помогать людям из всех регионов РФ, а процедуру банкротства могут провести дистанционно.

Для вас, мои дорогие, Амулекс готов бесплатно проанализировать вашу конкретную проблемную ситуацию после заполнения теста и рассказать, можно ли списать ваши долги.

Что в результате?

Как только процедура начнётся, человека перестанут беспокоить звонками кредиторы/коллекторы/приставы. То есть, прекратится давление на ваше психику — это очень важно. Лучше взять исправление ситуации в свои руки, чем ждать когда это начнут делать они.

Амулекс поможет вам разрулить самую проблемную ситуацию. Работу начнут сразу после подписания договора и внесения первого символического платежа. Далее услуги оплачиваются по графику — только когда клиент реально увидит проделанную работу. То есть, по факту — после первого судебного заседания.

Не отчаивайтесь. Из любой ситуации есть выход. Главное знать, к кому обратиться за помощью. Рекомендую ребят из Амулекс — они профи.

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