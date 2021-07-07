Осталась одна: адвокат и менеджер Бритни Спирс прекратили сотрудничество с певицей

Похоже, ближайшее окружение Бритни Спирс совсем не верит в то, что она когда-нибудь станет свободной и вновь завоюет мировую сцену. Сначала ее менеджер Ларри Рудольф, работавшbй с певицей с 1990-х годов, сложил с себя полномочия, а теперь и адвокат, представлявший интересы певицы в течение тринадцати лет, подал прошение об отставке.

Запрос юриста был одобрен судьей и вступит в силу тогда, когда Бритни Спирс найдут и назначат нового адвоката. Такое решение Сэмюэл Д. Ингхэм принял, якобы после того, как суд в очередной раз отклонил прошение певицы о лишении ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Кроме того, в своем эмоциональном выступлении на суде 23 июня Спирс неожиданно обвинила своего адвоката в том, что он дает ей недостаточно информации по юридически вопросам из-за чего она постоянно проигрывает. Как бы там ни было, американское издание The New Yorker недавно писало, что Ингхэм, который зарабатывает в год более 520 тысяч долларов, “проявляет большую лояльность к Джейми Спирсу и даже раскрывает тайны следствия”. Журналисты считают, что последней каплей, переполнившей чашу терпения адвоката, стала отставка менеджера.

Бритни Спирс

Днем ранее менеджер певицы Ларри Рудольф написал открытое письмо Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери, которое смело можно назвать заявлением об уходе.

Прошло более двух с половиной лет с тех пор, как мы с Бритни в последний раз общались. И тогда она мне сообщила, что хочет взять бессрочный перерыв в работе. Сегодня мне стало известно, что Бритни заявила о своем намерении официально завершить карьеру. Как вы знаете, я никогда не имел отношения к опеке над ней, поэтому я не знаю многих деталей. Изначально я был нанят на работу Бритни, чтобы помогать ей управлять ее карьерой. И как менеджер я считаю, что в интересах Бритни мне лучше будет уйти из ее команды, поскольку в моих профессиональных услугах больше нет необходимости. Пожалуйста, примите это письмо как официальную отставку. Я всегда буду гордиться тем, чего мы достигли за 25 лет нашей совместной работы. Я желаю Бритни здоровья и счастья, и я буду всегда рядом, если я когда-нибудь снова ей понадоблюсь, как и всегда был, — написал он. Напомним, 23 июня в верховном суде Лос-Анджелеса состоялось долгожданное слушание, на котором впервые за долгое время певица Бритни Спирс лично обратилась к суду и судье Бренде Пенни с заявлением. 39-летняя поп-звезда, которая с 2008 года находится почти под полной опекой своего отца Джейми Спирса, потребовала отменить опеку и обвинила своих опекунов в абьюзе, сравнив опекунство над ней с рабством. Она сказала, что отец “контролирует ее жизнь на 100 000%”.

Бритни Спирс

Бритни озвучила несколько шокирующих деталей. Например, ее “заставляли выступать” в Лас-Вегасе, даже когда она была серьезно больна, а после того, как артистка захотела уйти в творческий отпуск, ее насильственно начали “лечить” литием.

Сразу после того, как заявление Бритни распространилось в сети, в ее поддержку выступили миллионы поклонников по всему миру, а также друзья и коллеги. Одним из первых это сделали ее нынешний бойфренд Сэм Асгари и бывший возлюбленный Джастин Тимберлейк. Свои слова поддержки и сочувствия, а также призывы освободить Бритни из-под контроля отца оставили в социальных сетях и другие знаменитости: например, Белла Хадид, Хлое Кардашьян, Сара Джессика Паркер, Вера Вонг, Кейли Куоко, Мэрайя Кери, Холзи, Джамила Джамиль.