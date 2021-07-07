Названы основные исходные точки кибератак на Россию

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07.07.2021, 11:42, Новости дня
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Хакеры совершали кибератаки на российскую инфраструктуру в основном с территории США, Германии и Нидерландов, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Мурашов сообщил на «Инфофоруме» в Сочи, что в 2020 году «большинство компьютерных атак на российское информационное пространство было совершено из-за рубежа, главным образом с территории США, Германии и Нидерландов», передает ТАСС.

«Международное сотрудничество центра позволило пресечь в других странах почти 69 тыс. источников вредоносной активности, нацеленных на наши объекты информационной инфраструктуры. С другой стороны, по запросам партнеров мы остановили опасную для них деятельность более 9 тыс. источников, находящихся на территории России», – добавил он.

По его словам, эти данные показывает, что не РФ является главным источником угрозы для информационных пространств других государств.

Всего НКЦКИ сотрудничает со 153 такими же зарубежными центрами.

В свою очередь замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, комментируя обновленную редакцию Стратегии национальной безопасности страны, заявил, что «за последние пять лет существенно выросло число компьютерных преступлений – с 65 тыс. до 510 тыс.».

Он указал, что такие преступные деяния наносят ущерб как коммерческим структурам, так и гражданам.

«Многие из нас испытывали дискомфорт и становились невольными свидетелями мошеннических звонков, в том числе от якобы сотрудников служб безопасности банков», – заметил он.

«Эффективное противодействие нарастающим угрозам в цифровой сфере возможно только в условиях стратегически выверенных подходов к совершенствованию системы обеспечения информационной безопасности России. Важно отойти от практики латания дыр, нужно стремиться нейтрализовывать потенциальные проблемы заблаговременно за счет организованной концентрации усилий и ресурсов государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и институтов гражданского общества на самых важных направлениях», – подчеркнул Храмов.

По его словам, такой подход обусловил выделение информационной безопасности в отдельный стратегический национальный приоритет, передает РИА «Новости».

«Возможный масштаб ущерба от реализации этих угроз предопределяет самое пристальное отношение государственных органов к укреплению сил и средств для их парирования», – добавил Храмов.

Указ об утверждении новой редакции Стратегии национальной безопасности ранее подписал президент РФ Владимир Путин. Предыдущая редакция действовала с 31 декабря 2015 года.

Военный эксперт Александр Перенджиев в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал принципиальные изменения в новой Стратегии.



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