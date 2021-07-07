Корабль ВМС Испании вошел в Черное море

Силы Черноморского флота приступили к слежению за кораблем ВМС Испании, который вошел в Черное море, сообщил Национальный центр управления обороной России.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля «Райо» ВМС Испании, зашедшего 7 июля 2021 года в акваторию Черного моря, для участия в многонациональном учении ВС стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze-2021», – приводит РИА «Новости» сообщение Центра.

Ранее экипажи больших десантных кораблей «Орск» и «Саратов» Черноморского флота РФ провели артиллерийские стрельбы в море в рамках отработки совместных задач на фоне учений Sea Breeze.

Учения Sea Breeze-2021 проходят с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе, в них задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.