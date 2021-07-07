 

Несколько предприятий в Днепре незаконно поставляли военные товары в РФ

07.07.2021, 11:34, Новости дня
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“Несколько аффилированных предприятий в Днепре выигрывали тендеры министерства внутренних дел и федеральной службы охраны РФ и в обход украинского законодательства торговали со страной-агрессором”, – сообщили в СБУ.

Схему организовало руководство компании – производителя запасных частей, которому было известно, что некоторые виды продукции относятся к товарам военного назначения и подлежат экспортному контролю. Однако это не отображалось в документации на экспорт.

Правоохранители провели обыски. 1200 единиц продукции направили на экспертизу, по результатам которой примут решение в уголовном производстве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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