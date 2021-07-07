 

“Две идеальные половинки”. Горбунов показал декольте беременной Осадчей

07.07.2021, 11:34, Новости дня
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“С Днем поцелуев! Целуйте друг друга по поводу и без повода! Поцелуи вдохновляют и окрыляют!” – написал он и сопроводил пост хештегом “День поцелуев”.

На фото Осадчая запечатлена в зеленом декольтированном платье.

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Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

“Две идеальные половинки одного целого”, – прокомментировала подписчица derlemenkosvetlana.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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