“Две идеальные половинки”. Горбунов показал декольте беременной Осадчей
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“С Днем поцелуев! Целуйте друг друга по поводу и без повода! Поцелуи вдохновляют и окрыляют!” – написал он и сопроводил пост хештегом “День поцелуев”.
На фото Осадчая запечатлена в зеленом декольтированном платье.
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“Две идеальные половинки одного целого”, – прокомментировала подписчица derlemenkosvetlana.
Контекст:
18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.
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