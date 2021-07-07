 

Елизавета II после смерти мужа впервые «улыбалась и казалась счастливой»

07.07.2021, 11:30, Разное
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Британцы заметили, что королева Елизавета II смогла себя взять в руки после смерти супруга. Очевидцы утверждают, что во время проведения Королевского конного шоу она постоянно «улыбалась и казалась счастливой».
По словам королевского эксперта Фила Дампьера, некоторым людям показалось странным, что королева выглядит расслабленной и находится в приподнятом настроении всего через несколько месяцев после смерти принца Филиппа. Однако он считает, что этому есть логического объяснение. Естественно, Елизавета II была опустошена известием о кончине супруга, ведь они прожили вместе более 70 лет. Фил Дампьер убежден, что перед смертью муж попросил, чтобы королева не впадала в уныние и насладилась оставшейся жизнью. Принц Филипп не был заинтересован в том, чтобы его супруга до конца дней сидела и оплакивала его, как это делала королева Виктория, потеряв Альберта.

Из-за карантинных мер королева Великобритании и ее супруг в последнее время провели много времени вместе. Несмотря на то, что смерть принца Филиппа не была неожиданной, Елизавета II тяжело пережила утрату.



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