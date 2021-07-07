Ученые: В борьбе с морщинами на лице эффективен тропический фрукт

По словам ученых, которые представляют Калифорнийский университет, в процессе борьбы с морщинами на лице может помочь тропический фрукт. Его эффективность команда специалистов из Дэвиса доказала после проведения исследования.

К эксперименту исследователи привлекли 28 женщин, которые находятся в постменопаузе. Испытуемых разделили на две группы, первая из которых на протяжении четырех месяцев четыре раза в неделю получала по полчашки манго. Другая группа – дозу в полторы чашки за аналогичный период времени. После этого специалисты с помощью камеры высокого разрешения оценили мимические морщины женщин.

В первой группе, которая употребляла полчашки манго, глубокие морщины значительно уменьшились. Однако среди участниц второй группы наблюдался обратный эффект – возрастные изменения стали более заметными, чем до начала исследования. Ученые предполагают, что такой результат был получен из-за содержания в тропическом фрукте большого количества сахара. Именно он ответственен за ослабление коллагена. Поэтому эксперты советуют употреблять манго в разумных количествах, контролируя размер порции.

Источник: ufatime.ru