 

Ученые: В борьбе с морщинами на лице эффективен тропический фрукт

07.07.2021, 11:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам ученых, которые представляют Калифорнийский университет, в процессе борьбы с морщинами на лице может помочь тропический фрукт. Его эффективность команда специалистов из Дэвиса доказала после проведения исследования.
К эксперименту исследователи привлекли 28 женщин, которые находятся в постменопаузе. Испытуемых разделили на две группы, первая из которых на протяжении четырех месяцев четыре раза в неделю получала по полчашки манго. Другая группа – дозу в полторы чашки за аналогичный период времени. После этого специалисты с помощью камеры высокого разрешения оценили мимические морщины женщин.

В первой группе, которая употребляла полчашки манго, глубокие морщины значительно уменьшились. Однако среди участниц второй группы наблюдался обратный эффект – возрастные изменения стали более заметными, чем до начала исследования. Ученые предполагают, что такой результат был получен из-за содержания в тропическом фрукте большого количества сахара. Именно он ответственен за ослабление коллагена. Поэтому эксперты советуют употреблять манго в разумных количествах, контролируя размер порции.

Источник: ufatime.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Ученые доказали положительное воздействие музыки во время тренировок на работу мозга

11.05 / Мнение: Травля кондитера-натурала, иск молочника к Байдену и демократия против абортов

04.11 / Уволен в связи со смертью

29.07 / Мнение: Что такое демократия

24.11 / Школьница родила ребенка во время опорожнения на унитазе

25.09 / Женщина случайно подожгла пострадавший от подтопления дом

17.11 / В нише изгоя

13.03 / Клопы “заели” экипаж ударной АПЛ “Коннектикут”

10.01 / Личное: “Сохранить связь с сыном”

16.08 / “Подпишите фото”: Полина Гагарина похвасталась перед поклонниками рельефными формами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика