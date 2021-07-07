Компания Vivo запатентовала смартфон со встроенным дроном

Китайская компания Vivo запатентировала смартфон со встроенным в него дроном. По данным СМИ, связь с квадрокоптером осуществляется через беспроводные коммуникации.

В ассортименте современных смартфонов может появиться совершенно уникальное устройство. Нидерландское издание LetsGoDigital пишет о разработке компанией Vivo смартфона для любителей фото- и видеосъемки. Его особенность заключается в том, что аппарат предназначен для непосредственной дистанционной работы камеры без привлечения внешних девайсов. Дрон для этого оказался встроенным прямо в корпус гаджета. Документы на регистрацию изобретения бренд подал еще в конце прошлого года, однако только сейчас на официальном сайте WIPO (Всемирной организации интеллектуальной собственности) обнародовали соответствующие данные о регистрации.

Судя по публикации, в нижней части смартфона расположена специальная ниша, в которой и размещается компактный квадрокоптер. Устройство состоит сразу из двух объективов, четырех пропеллеров и трех инфракрасных сенсоров приближения. При этом у него есть отдельный аккумулятор для автономной работы, а все данные он передает беспроводным способом через Wi-Fi и Bluetooth. Новый смартфон от бренда Vivo упростит пользователю осуществление аэрофотосъемки. Следует сказать, что, согласно патентной документации, в летающем элементе в отдельной модификации уникального смартфона может быть также не пара, а четыре камеры.

Стоит отметить, что эксперты индустрии высоких технологий скептически оценили соответствующую инициативу Vivo. По мнению блогеров, смартфон будет слишком габаритным и тяжелым, что же до самого дрона, то он, наоборот, слишком легок и компактен. Из-за этого в условиях сильного ветра на высоте его просто невозможно будет эксплуатировать полноценно. Также стоит учесть, что пока проект существует только «на бумаге», как концептуальный смартфон. Будет ли он запущен в коммерческое производство, сведений нет.

Источник: lenta.ru