 

В России выявили почти 24 тысячи новых заражений коронавирусом

07.07.2021, 11:24, Разное
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Коронавирус в России сегодня взял новую “высоту”. Число жертв коварной инфекции COVID-19 в стране превысило 140 тысяч человек.

Об этом рассказали в оперативном штабе по коронавирусу. По данным специалистов, за минувший вторник в России было выявлено 23 962 новых случаев заражения. Побороть недуг смогли 20 067 госпитализированных людей, однако 725 человек умерли. Таким образом, общее число заболевших за всё время пандемии в нашей стране достигло 5 682 634 человек. Выздороветь сумели 5 121 919 граждан, скончались 140 041, сообщает RT.

Большинство новых случаев было зафиксировано в Москве. В столице за прошедшие сутки инфекцию подхватили 5621 человек, но число выздоровевших на сей раз оказалось выше – 6488 людей. Ещё 104 не справились с болезнью. Всего в городе заразились порядка 1,4 миллиона человек, а выздоровели 1,2 миллиона, передаёт телеканал “360”.

На втором месте по тяжести эпидемиологической обстановки сохраняет Московская область, где заболели 2531 человек, вылечились 2015 человек и скончались 22 пациента. За ней следует Санкт-Петербург: в Северной столице выявлено 1 906 новых случаев, 2945 выздоровлений и 107 летальных исходов. Напротив, наименьшее число заражений зафиксировали в Магаданской области, Чукотском и Ненецком автономных округах – 24, 14 и 12 случаев заболевания соответственно, пишет “Общественная служба новостей”.

Тем временем знаменитый российский вирусолог Анатолий Альтштейн, выступавший в поддержку обязательной вакцинации, теперь признал, что она небезопасна. Специалист сообщил, что сделавшие прививку люди тоже заболевают и умирают от коронавируса в России сегодня, сообщает телеканал “Царьград”.



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