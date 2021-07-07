 

Мнение: Конкуренция

07.07.2021, 11:16, Разное
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Борьбой с фиктивными справками о прививках займутся Минцифры, Минздрав, МВД, Генпрокуратура, Росфинмониторинг, ФНС и Роскомнадзор — сообщил премьер Мишустин.

По всей видимости, проблема начинает носить масштабный характер, если подключают сразу так много ведомств. Будь она локальной, ее бы «спихнули» на какое-то одно, а всем остальным поручили бы оказывать содействие.

Проблема в том, что при существующем положении вещей добиться запланированных показателей ни в 60, ни в 35 процентов вакцинированного населения в установленные сроки невозможно. Бойкот и сопротивление населения находятся на столь высоком уровне, что каждый новый процент уколотых можно получить только через введение новых ограничений и террористических мероприятий. Губернаторы, конечно, отчитываются, что население с небывалым энтузиазмом стоит в километровых очередях на прививку, но говоря откровенно, очередь создать не просто, а очень просто — через дефицит вакцины или небольшое количество прививочных пунктов. То есть, создать пунктов можно много, но если такой закрыт или в нем нет вакцины — то существует он исключительно на бумаге. Для отчетности. В общем, пока при всех драконовских мерах темпы и результаты крайне невысоки.

Но отчитываться надо. А в России эта проблема решается всегда одинаково — через приписки. Сколько на самом деле вакцинировано из заявленных на сегодняшний день 25 млн, уколотых хотя бы один раз, и 18 млн из них дважды — неизвестно. Но другого способа добиться хотя бы видимости результата просто не существует.

Поэтому фиктивные справки, которые генерируют «частным образом», власть рассматривает как своего прямого конкурента. Фактически частники покушаются на государственную монополию в вопросах фальсификации данных. Что, понятно, недопустимо.

Кстати, здесь возникает и еще один любопытный момент. Весь процесс вакцинации максимально «цифровизирован». Однако тот факт, что приходится создавать целую систему противодействия фиктивным справкам, говорит о том, что механизм формирования базы данных вакцинированных — одна огромная дыра. Если масштаб фальсификаций достиг столь внушительных размеров, что верховной власти приходится принимать решение о противодействии, это может означить только то, что защита данных находится на абсолютно неприемлемом уровне. Проще говоря — никто толком сказать не может — сколько в заявленных 17 процентах вакцинированного населения фиктивных процентов, а сколько — реальных.

Источник: Эль Мюрид



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