Рыбинск станет лидером индустрии 4.1

07.07.2021, 10:58, Эксклюзив

Теги: Общество, Сарказм, Технологии

Мэр Рыбинска подробно рассказал о планах по цифровой трансформации города и 4-й промышленной революции. Максимально краткий пересказ:

Каждый горожанин получит цифровой паспорт, выдача документов будет производится в МФЦ при предъявлении бумажного паспорта, свидетельства о рождении, выписки из домовой книги, подтверждающей отсутствие задолженности за услуги ЖКХ, и справки о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Цифровой паспорт имеет ряд преимуществ перед обычным бумажным: его не требуется предъявлять при покупке сигарет, по нему невозможно зарегистрироваться на сайте госуслуг, его не требуют при оформлении документов.

Мэрия города полностью переходит в круглосуточный онлайн режим работы. С 1 августа все вопросы, связанные с работой чиновников, можно задать в чат-боте «Глаз свыше». Цифровая копия мэра оперативно ответит на ваши вопросы, а также проинформирует вас как правильно пользоваться сервисом «Глаз свыше» и расскажет о последних достижения мэра Рыбинска, то есть меня. Искусственный интеллект мэрии полностью исключит блокировку недовольных граждан при обращении к представителям власти, путем замены негативных слов и формулировок на позитивные. Перерыв на обед – с 12:30 до 13:45.

Благодаря четвертой промышленной революции и внедрению новых технологий управления городом, тарифы ЖКХ будут оптимизированы и покажут отрицательный рост не менее чем на 107,5 процентов в год.

В городе будут созданы новые высокотехнологичные рабочие места по специальностям «красильщик окон под дерево», «укладчик камней на мостовую» и «верифицированный комментатор постов официальных лиц города». Обучение платное.

Продолжатся работы по созданию «умного города». В частности, на остановках появятся кнопки для вызова общественного транспорта, после нажатия которой, пассажир получит право ожидать транспорт требуемого маршрута в течение 24 часов.

Автомобилистам, не желающим пользоваться круговым движениям и стоять на «умных» светофорах, на городских магистралях будут автоматически предлагаться альтернативные маршруты через Бологое.

В городе версии 4.1 все дороги и тротуары будут иметь идеальное покрытие, а дворовые территории благоустроены (при наличии достаточного финансирования).

У туристов отпадет необходимость посещать Рыбинск, что особенно актуально весной и в начале лета, так как все достопримечательности они смогут посмотреть виртуально, на сайте «виситрыбинск.ру».

Для удобства горожан стоимость моркови сравняется с ценой ликероводочных изделий (1 кг = 0,5 л), что позволит оптимизировать расходы населения на продуктовую корзину. При этом, к моркови и другим овощам у рыбинцев будет круглосуточный цифровой доступ, а алкоголь будет доступным только после достижения 18-летнего возраста (при предъявлении цифрового паспорта) с 8 утра до 11 вечера.

Общий уровень качества жизни населения Рыбинска повысится за два года с 0,7 до 1,3 ППЦ.