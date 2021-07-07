На месте крушения самолета на Камчатке нашли тела 19 погибших

Спасатели обнаружили тела 19 погибших в результате крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке, сообщили в экстренных службах.

«На данный момент спасатели нашли тела 19 погибших. Для опознания большинства из них, возможно, потребуется генетическая экспертиза. Пока удалось опознать одного человека», – сообщил источник ТАСС. Всего на борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Выживших нет.

В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.