 

Зеленский понадеялся на новый сигнал по членству Украины в НАТО

07.07.2021, 10:48, Новости дня
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Украина рассчитывает в 2023 году получить новый сигнал по членству в НАТО, а в ближайшее время – конкретный перечень необходимых для реализации реформ, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Уже сегодня мы хотели бы получить перечень реформ, выполнение которых позволит Украине конкретно перейти к следующему шагу, к интеграции с альянсом. Мы хотели бы иметь согласованные с НАТО критерии, маркеры, по которым будут в дальнейшем оценивать успешность реформ и готовность Украины к членству», – цитирует ТАСС Зеленского.

По его словам, ему известно, что сейчас обсуждается идея проведения саммита НАТО в 2023 году в Вильнюсе. «Мы будем приветствовать, если братская Литва выступит хозяином этого мероприятия и если в рамках него что-то новенькое продемонстрируют Украине страны НАТО», – сказал он.

Также Зеленский призвал НАТО не забывать о «ключевом аспекте» саммита в Бухаресте 2008 года о том, что Украина со временем станет членом альянса. При этом президент признал, что главным на этом пути для Украины является реализация необходимых реформ, которую он пообещал ускорить.

В июне Зеленский призвал «решать немедленно» вопрос о членстве Украины в НАТО. При этом посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила, что Киев не станет членом НАТО в ближайшее время. 



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