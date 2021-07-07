 

“Глаз не оторвать!”. Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Киев

07.07.2021, 10:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме”, – написала она.

Певица прошлась по улице украинской столицы в черном облегающем платье и солнцезащитных очках.

“У вас такая фигура! Смотрю, и глаз не оторвать!” – прокомментировала подписчица anastasia__yartseva.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Audi разорвала контракт с Собчак на фоне постов телеведущей о протестах в США

25.02 / Ракету для запуска спутника «Арктика-М» установили на стартовый стол Байконура

06.08 / Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам

18.08 / Иммунолог назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом

09.11 / Соловьев предложил российским олигархам скинуться на покупку Одессы

02.12 / Артистов Мариинского театра пригрозили облить кислотой

09.04 / Экс-министр обороны Польши связал смоленскую катастрофу с войной в Грузии

06.03 / Президент Армении запросил встречу с оппозицией

04.08 / Конгрессмен США заявил, что Трамп не намерен «мирно» покинуть должность после выборов

03.07 / ВСУ обстреляли западные окраины Донецка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика