“Глаз не оторвать!”. Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Киев

“Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме”, – написала она.

Певица прошлась по улице украинской столицы в черном облегающем платье и солнцезащитных очках.

“У вас такая фигура! Смотрю, и глаз не оторвать!” – прокомментировала подписчица anastasia__yartseva.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

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