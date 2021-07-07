В МИД Украины “Люблинский треугольник” назвали альтернативой “русскому миру”

Украинский министр, а также главы МИД Литвы и Польши Габриелюс Ландсбергис и Збигнев Рау провели третье заседание “Люблинского треугольника” в Вильнюсе на полях 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

Три министра подписали три документа. Первый из них – декларация о совместном историческом наследии и совместных ценностях в будущем.

“В будущем – это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша этой декларацией подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, и осуждают российскую агрессию против нашего государства”, – сказал Кулеба.

Декларация также признает Конституцию Пилипа Орлика “неотъемлемой и важной частью общей демократичной и правовой традиции нашей части Европы”, отметил глава МИД.

“Люблинский треугольник” – это, по сути, альтернатива “русскому миру” в этой части Европы, – подчеркнул Кулеба. – Безусловно, мы бы очень хотели, чтобы там стояла четвертая подпись – демократической Беларуси… Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо “русского мира” выберет “Люблинский треугольник” – пространство свободы, демократии и совместного европейского будущего”.

Кроме того, главы МИД трех стран подписали декларацию о дорожной карте развития “Люблинского треугольника” (сотрудничестве в сферах безопасности, обороны, энергетики, торговли, культуры, борьбы с пандемией COVID-19 и противодействии киберугрозам), а также план мер по противодействию дезинформации со стороны РФ. В последнем вопросе Украина является “безусловным лидером”, считает Кулеба.

“Три наших государства объединят свои усилия не только чтобы совместно противостоять дезинформации, но и чтобы другие страны могли заимствовать наш опыт”, – добавил украинский министр.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/4083586111695278

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании “Люблинского треугольника”.

Участники “Люблинского треугольника” будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей “Люблинского треугольника”.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

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