РусГидро завершит замену гидроагрегатов Угличской ГЭС

07.07.2021, 10:40, Новости

Теги: Волга, Каскад Верхневолжских ГЭС, Промышленность

ПАО «РусГидро» и российский энергомашиностроительный концерн «Силовые машины» заключили договор, предусматривающий полную замену гидроагрегата №1 Угличской ГЭС в 2023 году.

После завершения работ гидросиловое оборудование одной из старейших гидроэлектростанций России будет полностью обновлено. Замена гидроагрегата проводится в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Угличская ГЭС, вторая ступень каскада гидроэлектростанций на Волге, была введена в эксплуатацию в 1940 году. В машинном зале станции смонтированы два гидроагрегата, один из которых был заменен в 2011 году.

В соответствии с условиями договора «Силовые машины» изготовят и поставят поворотно-лопастную гидротурбину в комплекте с системой автоматического управления, гидрогенератор, систему возбуждения и микропроцессорные защиты гидрогенератора. Замена оборудования на более эффективное позволит увеличить мощность станции на 10 МВт, до 130 МВт.

Сборку и монтаж нового оборудования гидроагрегата, его подключение к вспомогательным системам, комплекс пусконаладочных работ выполнит дочернее общество РусГидро – АО «Гидроремонт-ВКК».