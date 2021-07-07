Составлен список продуктов для борьбы с воспалением

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07.07.2021, 10:36, Разное
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Эксперты составили список продуктов, которые могут помочь бороться с воспалением. Последнее представляет собой реакцию иммунной системы на повреждение или же раздражающие факторы.
Постоянное воспаление в организме приводит к опасным последствиям для здоровья. В качестве раздражителя могут выступать микроорганизмы или же посторонний предмет. Результаты нового исследования показали, что низкий уровень аминокислоты триптофана усиливает воспаление в организме. Авторы научной работы на мышах изучили, как ее уровни воздействуют на способность кишечника защищаться от воспалительных процессов.

Для молодых грызунов не был большой проблемой низкий уровень аминокислоты. Их микробиомы оказались в состоянии на должном уровне поддерживать работу организма. У более старых особей недостаток триптофана вредил здоровью. Результаты показали, что ключом к сдерживанию воспалительных процессов является восполнение нехватки данной аминокислоты.

Эксперты по питанию заявили, что в рацион необходимо включить мясо птицы, соевые бобы, яйца, семена тыквы. Они посоветовали потреблять аминокислоту именно из пищи, а не приобретать различны добавки. Последние могут спровоцировать появление побочных эффектов в виде диареи, тошноты, рвоты, болей в животе, потери аппетита, сухости в ротовой полости.

Источник: ufatime.ru



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