 

Изменение одной пищевой привычки поможет продлить жизнь

07.07.2021, 10:36, Разное
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Ученые из Университета Хопкинса заявили, что продлить жизнь поможет изменение одной пищевой привычки. По словам специалистов, необходимо снизить дневную норму потребленных калорий.
Изменение питания поможет избежать возрастных заболеваний. Ученые советуют не переедать, чтобы уменьшить риск развтиия опасных патологий. Исследования, проведенные на животных, показали, что необходимо снизить норму потребленных калорий на 10-50%. Это поможет максимально продлить жизнь.

Ученые признали эффективным в поддержании здоровья клеток чередование приема пищи и голодания. Интервальное питание снижает кровяное давление, нормализует частоту сердечных сокращений. По словам специалистов из Университета Торонто, диета с ограниченным потреблением калорий улучшает память.

Источник: vm.ru



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