Эксперт Горелов оценил срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Эксперт Александр Горелов оценил сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ. По его словам, положительного результата в данном плане получится добиться, если к сентябрю пройдут вакцинацию 60% взрослого населения страны.

Горелов не теряет надежды, что удастся достигнуть подобных показателей. На сегодняшний день нет дефицита препаратов для вакцинации. РФ является единственным государством в мире, где доктор может предложить пациенту выбрать несколько видов препаратов. Этот момент является очень важным, поскольку у человека могут быть аллергические реакции или же какие-либо противопоказания.

Эксперт напомнил, что не существует способа защитить себя от коронавируса, кроме как сделать вакцину. Он привел в пример Исландию, где прививки сделали 90% людей. На протяжении трех недель там уже не фиксируются случаи COVID-19. В то же время в данной стране продолжают действовать ограничительные меры, в том числе, люди носят защитные маски в общественных местах.

Источник: tass.ru