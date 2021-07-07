 

Эксперт Горелов оценил срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

07.07.2021, 10:36, Разное
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Эксперт Александр Горелов оценил сроки формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ. По его словам, положительного результата в данном плане получится добиться, если к сентябрю пройдут вакцинацию 60% взрослого населения страны.
Горелов не теряет надежды, что удастся достигнуть подобных показателей. На сегодняшний день нет дефицита препаратов для вакцинации. РФ является единственным государством в мире, где доктор может предложить пациенту выбрать несколько видов препаратов. Этот момент является очень важным, поскольку у человека могут быть аллергические реакции или же какие-либо противопоказания.

Эксперт напомнил, что не существует способа защитить себя от коронавируса, кроме как сделать вакцину. Он привел в пример Исландию, где прививки сделали 90% людей. На протяжении трех недель там уже не фиксируются случаи COVID-19. В то же время в данной стране продолжают действовать ограничительные меры, в том числе, люди носят защитные маски в общественных местах.

Источник: tass.ru



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