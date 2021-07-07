Скандалы: Долги с плеч

За шесть месяцев этого года суды признали несостоятельными 88 тыс. российских граждан, что в два раза выше, чем год назад

В России ускорились темпы роста личного банкротства: за первое полугодие 2021-го несостоятельными признаны вдвое больше граждан, чем в аналогичном периоде 2020-го. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия». Всего за январь–июнь суды объявили банкротами 88 тыс. физлиц. Тогда как новой внесудебной процедурой избавления от долгов пока воспользовались чуть более 4 тыс. россиян. Рост дефолтов среди граждан эксперты объясняют всё большей информированностью населения о легальных способах списания финансовых обязательств, а также влиянием коронакризиса. Специалисты уверены, что к концу года число банкротов может вырасти до 280 тыс.

Долги с плеч

За шесть месяцев этого года суды признали несостоятельными 88 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Этот показатель в 2,1 раза больше, чем годом ранее, отметили в «Федресурсе». В январе–июне 2019-го он вырос в 1,5 раза: с 29 тыс. до 42,7 тыс.

СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»

Институт судебного банкротства граждан работает в России с октября 2015-го, через который несостоятельными признаны уже 370,3 тыс. граждан. Тогда как новая процедура внесудебного избавления от долгов появилась в сентябре 2020-го. В рамках первого механизма россиянин может признать себя банкротом при долге свыше 500 тыс. рублей и лишь раз в пять лет, процедура платная. Вторая бесплатная, заявление подается в МФЦ. Под ее требования подпадают физлица с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. Воспользоваться такой схемой можно только раз в 10 лет.

В абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Москва и Московская область — 4,8 тыс. и 4,7 тыс. соответственно. Пятерку замыкают Краснодарский край (4,3 тыс.), Самарская область (3,9 тыс.) и Санкт-Петербург (3,8 тыс.). Подавляющую часть процедур о несостоятельности (95%), как и до этого, инициировали сами должники, остальные — конкурсные кредиторы и налоговая служба, следует из материалов.

— По России за полгода зафиксировано 252 новых банкрота на 100 тыс. населения, тогда как год назад — 149, — отметили в «Федресурсе».

В то же время к прохождению процедуры внесудебного банкротства с момента ее запуска (с осени прошлого года) допущены всего 4 тыс. граждан, включая 2,2 тыс., одобренные в январе–июне этого года. Долги списаны 1,7 тыс. россиянам, сообщается в данных «Федресурса», который публикует сведения МФЦ. Чаще всего новым механизмом пользовались жители Омской и Челябинской областей, а также Пермского, Алтайского и Краснодарского краев. При этом 6,9 тыс. желающих воспользоваться новым механизмом было отказано. В основном из-за отсутствия на руках у заявителя оконченного исполнительного производства.

С каждым годом в России количество личных банкротств растет, отметил замглавы Минэка Илья Торосов. По его словам, учитывая, что сама процедура признания несостоятельности через суд небыстрая, в отличие от упрощенной схемы, в текущие показатели попали те граждане, долги которых признаны безнадежными в предыдущие годы. Впоследствии некоторое увеличение может происходить из-за задолженностей, накопленных в пандемию, ­­подчеркнул замминистра.

— Вклад пандемии в ускорение роста темпов личного банкротства посчитать достаточно сложно, так как большой неудовлетворенный спрос среди населения сам по себе обеспечивает стремительный рост количества процедур. Безусловно, коронакризис отразился на показателях. Однако ключевым фактором стало повышение информированности граждан, причем не по официальным каналам, а «из уст в уста», а также снижение стоимости таких процедур, — считает руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин.

Разрыв между количеством сообщений о возбуждении процедуры внесудебного банкротства и возврате гражданину заявления сокращался поэтапно, что говорит о росте уровня осведомленности граждан о новом механизме, отметил Илья Торосов. Тогда как, по мнению Алексея Юхнина, отсутствие оконченного исполнительного производства блокирует для многих граждан доступ к этому механизму. Но с вступлением в силу закона о сохранении на счетах граждан ежемесячного дохода в размере прожиточного минимума всё может измениться. Тогда процедура станет доступной для многих, включая и пенсионеров, на доходы которых в виде пенсии уже нельзя будет обратить взыскание, пояснил он.

Новые рекорды

«Известия» спросили топ-30 банков о динамике несостоятельности среди розничных клиентов. В УБРиР подтвердили тенденцию, отметив, что популярность такого вида решения проблем как банкротство растет. По данным банка, с поправкой на ограничительные меры в 2020-м количество заявлений выросло в 1,3 раза. При этом граждане стали пользоваться этим инструментом избавления от долгов на более ранних стадиях просрочки, до года, добавили там. В Росбанке и ПСБ не наблюдают роста показателя.

За время коронакризиса сильно увеличилась закредитованность населения, а также объемы долгов на фоне сокращения реальных доходов и количества рабочих мест, отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова. По ее словам, всё это вызвано объективными факторами локдауна: закрытием предприятий и сокращением экономики.

Однако эксперт полагает, что после окончания кредитных каникул и послаблений потребность граждан в освобождении от непосильных долгов возрастает. Тогда как, по словам управляющего директора НКР Андрея Пискунова, динамика НДФЛ в I квартале 2021-го показывает, что номинальные доходы граждан начали умеренно расти после тяжелого года. Поэтому темпы личных банкротств могут замедлиться, но многое будет зависеть от тяжести и продолжительности третьей волны. В случае ухудшения ситуации рост неизбежен, подчеркнул он.

Пик банкротств будет зафиксирован осенью, что обусловлено отложенным эффектом пандемии, считает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, сейчас просрочка по кредитам различной глубины есть у 6 млн россиян.

В этом году, по оценкам Алексея Юхнина, стоит ожидать роста несостоятельности граждан в 2,3–2,4 раза. По итогам 2020-го таковыми были признаны 119 тыс. человек.

По актуальным данным Центробанка, на 1 июня объем просроченной задолженности россиян по кредитам достиг 992 млрд рублей, что на 134 млрд больше, чем год назад.

Роза Алмакунова

Оригинал материала: «Известия»

«КоммерсантЪ», 07.07.21, «Вновь открывшиеся несостоятельства»

По итогам первого полугодия количество корпоративных банкротств в России увеличилось впервые с 2017 года. Кредиторов, сообщивших о намерении обанкротить должников-юрлиц, стало на 30% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Юристы связывают рост в первую очередь со снятием ограничений банкротного моратория, введенного после начала пандемии, последствиями локдауна и общим экономическим кризисом. По прогнозам экспертов, тенденция усилится. Число заявлений в суд от кредиторов может существенно вырасти уже осенью, отмечают юристы, и влияние этой волны продержится год-полтора.

Жизнь после моратория

По подсчетам Федресурса, число обанкротившихся юридических лиц за первое полугодие 2021 года увеличилось на 9,2%, до 4,92 тыс. Это все еще на 19,2% меньше, чем в первом полугодии допандемийного 2019 года. Тем не менее налицо изменение тенденции: корпоративные банкротства показывают рост впервые за четыре года.

С 2012 года количество банкротов почти непрерывно увеличивалось, достигнув 13,54 тыс. в 2017 году. Но затем оно стало снижаться. В 2018 году несостоятельными было признано 13,12 тыс. компаний, в 2019-м — 12,4 тыс., в 2020-м из-за нерабочих дней, «судебных каникул» и моратория на банкротство их количество упало почти на 20%, до 9,93 тыс. юрлиц.

Еще стремительнее растет количество публикаций кредиторов о намерении обанкротить должников. В первом полугодии оно увеличилось на 29,7%, до 15,95 тыс. Это уже и на 14,6% больше, чем за тот же период 2019 года.

Причем темпы роста увеличиваются. Так, в январе и феврале количество таких сообщений было даже меньше, чем в первые месяцы 2020 года, наибольшая активность кредиторов пришлась на апрель—июнь.

Между тем сами должники не спешат инициировать процедуру. Доля в общем объеме компаний, подавших на собственное банкротство, в январе—июне снизилась до 9,3% против 10,4% за тот же период 2020 года.

В подавляющем большинстве случаев заявителями по делам о банкротстве юридических лиц выступают их кредиторы (в 74,5% против 75,4% в первом полугодии 2020 года). Немного активнее инициировать банкротства компаний стала Федеральная налоговая служба (15,6% случаев против 14,2%), а также работники предприятий из-за долгов по зарплате (0,6% дел против 0,5%).

В региональной раскладке по несостоятельности лидирует по-прежнему Москва — 969 компаний (рост на 13,7%), за ней идет Санкт-Петербург — 401 компания (рост на 36,9%), Московская область — 358 (рост на 15,9%), Свердловская область — 171 (рост на 12,5%), Краснодарский край — 167 (рост на 35,8%) и Татарстан — 165 (рост на 17%).

«Это было затишье перед бурей»

Замглавы Минэкономики Илья Торосов считает, что предотвратить еще более стремительный рост корпоративных банкротств в 2021 году помогла господдержка: «На наш взгляд, складывающаяся ситуация может быть связана в том числе с мерами поддержки бизнеса, осуществляемыми в период распространения коронавируса, в том числе мораторием на подачу кредиторами заявлений о банкротстве. Это помогло многим предприятиям, которые смогли стабилизировать в кризисной ситуации свою хозяйственную деятельность».

Опрошенные “Ъ” юристы согласны, что банкротный мораторий, действовавший с апреля 2020 по январь 2021 года, сыграл свою роль, отсрочив «падение многих бизнесов».

Руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов отмечает, что по разъяснениям Верховного суда РФ в первые три месяца после окончания ограничений кредиторы не могли банкротить контрагентов за долги, возникшие в мораторный период: «Поэтому с января по март значительная часть кредиторов была вынуждена продолжить свое ожидание. Это было затишье перед бурей».

Но как только ситуация была «разморожена», бизнесу пришлось активизироваться. «Следовало ожидать, что через какое-то время будет отскок, ведь фактически мораторий просто отсрочил решение проблем»,— констатирует управляющий директор Proxima Capital Group Евгений Третьяков.

Кредиторы стали взыскивать «дебиторку» через банкротства, чтобы платить по собственным долгам,— рассказывает господин Кононов.— А руководство должников вновь озаботилось вопросом привлечения к субсидиарной ответственности за несвоевременную подачу в суд заявления о банкротстве своей компании»

Также нужно учитывать «активизацию деловой активности в начале весны — после прекращения второй волны заболеваемости», добавляет партнер юрфирмы «Сотби» Владимир Журавчак.

Руководитель правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский указывает и на другие причины роста: «Институт банкротства возвращается к обычному режиму работы — заявители возобновляют финансирование новых дел о банкротстве, а суды не откладывают заседания по причине карантина. К тому же сказывается экономическое влияние локдауна 2020 года на бизнес».

Большой рост числа банкротств в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае говорит о том, что основной причиной стал кризис, вызванный пандемией, поскольку в этих регионах туризм выступает важной частью экономики, добавляет господин Журавчак.

Давид Кононов полагает, что продолжающийся экономический кризис в совокупности с окончанием моратория может привести к всплеску заявлений на банкротство уже осенью, причем в первую очередь по инициативе кредиторов. «Из-за сложной ситуации в предпринимательской среде рассчитывать на открытие нового бизнеса после закрытия старого не приходится, поэтому руководство должников пробует остаться на плаву, выжимать оставшиеся соки из своих компаний и тянуть с подачей заявления о банкротстве до последнего»,— поясняет юрист.

Кредиторы же «близки к исчерпанию возможностей для внесудебных реструктуризаций долгов», и «большое количество открытых кейсов сегодня представлены неплатежеспособными должниками», отмечает господин Третьяков.

С учетом сроков на обращение в суд, текущей загруженности судей и графика их отпусков, «пиковыми месяцами, скорее всего, станут сентябрь—октябрь этого года», полагает Владимир Журавчак.

По мнению Эдуарда Олевинского, последствия кризиса «мы увидим в банкротной статистике в ближайшие год-полтора», учитывая время на процедуру наблюдения, но «кардинального роста» юрист не ожидает. Евгений Третьяков тоже думает, что ускорение банкротств в этом году будет «плавным — до 10–20%».

Самобанкротные граждане

Контекст

По данным Федресурса, количество россиян, признанных банкротами судом, в первом полугодии выросло в 2,1 раза, до 88 тыс. человек. По сравнению с тем же периодом допандемийного 2019 года рост составил 50%.

Как и прежде, граждане чаще всего банкротят себя сами (в 95% случаев), кредиторы инициируют только 3,9% дел, ФНС — 1,1%. Большинство личных банкротств снова пришлись на столицу (4,86 тыс. граждан), за ней следуют Московская область (4,7 тыс.), Краснодарский край (4,31 тыс.), Самарская область (3,92 тыс.), Санкт-Петербург (3,82 тыс.) и Свердловская область (3,54 тыс.).

Внесудебная процедура банкротства была возбуждена в отношении 2,23 тыс. человек — это 47% от общего числа поданных заявлений. Оставшиеся 2,47 тыс. обращений граждан в рамках этой процедуры возвращены из-за ошибок и несоответствия критериям.

По мнению юристов, причины популярности личных банкротств связаны в первую очередь с распространением информации о такой возможности списания долгов. «Сарафанное радио медленно, но верно доносит до людей, что это реальный выход из тяжелой экономической ситуации. Сказалась также широкая реклама внесудебного банкротства властями»,— отмечает глава правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Эдуард Олевинский. При этом, добавляет руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов, потребность в персональных банкротствах — это «следствие происходящего в экономике, в том числе рекордной закредитованности населения».

Партнер юрфирмы «Сотби» Владимир Журавчак считает, что пандемия тоже сказалась на банкротстве физлиц, поскольку закрытие компаний и сокращение ими деятельности влекут для граждан потерю работы либо существенное уменьшение доходов домохозяйств. К тому же стоимость юруслуг по сопровождению банкротств граждан относительно невысока, замечает управляющий директор Proxima Capital Group Евгений Третьяков. Он видит риск «лавинизации» числа персональных банкротств, что создаст большую «нагрузку и на банковскую, и на судебную системы», поэтому считает возможным ужесточение политики государства в этой сфере.

Анна Занина, Екатерина Волкова

«Лайф», 06.07.21, «Страна должников: Приставы по требованию банков сделали невыездными на миллион россиян больше»

С начала года возбуждено четыре миллиона производств, а совокупная дыра в бюджете соотечественников выросла до 400 миллиардов рублей. Как банкиры мешают России свести концы с концами — в реплике Александры Баязитовой.

За пять месяцев этого года судебные приставы возбудили почти четыре миллиона исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу кредитных организаций. Всего за год количество «невыездных» россиян выросло на один миллион человек из-за того, что им нечем рассчитаться с банками. А общий объём долга вырос на 28% и составил почти полтриллиона рублей.

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Конечно, всякие аналитики скажут: а что вы хотели, пандемия, локдаун, кризис. У россиян упали доходы, и им просто нечем платить по кредитам. Но это не совсем так. Ещё в прошлом году Владимир Путин дал поручение принять законопроекты, которые должны облегчить жизнь заёмщикам: это кредитные каникулы и упрощённый порядок банкротства физлиц. И вроде поручение президента выполнили, законы приняли, но в таком виде, что облегчения должники не почувствовали.

Вместо кредитных каникул банки подсовывают заёмщикам невыгодные программы реструктуризации, а закон об упрощённом банкротстве физлиц вообще оказался издевательством — им за всё время смогли воспользоваться всего несколько сотен человек. Не говоря уже о том, что при выдаче кредитов банки за счёт навязанной страховки научились взвинчивать стоимость кредита в два-три раза, а надзирающие госорганы смотрят на это сквозь пальцы. В результате в кризисный прошлый год банки смогли заработать более чем полтора триллиона прибыли, а граждане, как видим, получили полтриллиона убытков.

Владимир Владимирович, неплатежи по долгам вот-вот станут пандемией. Может, банкам уже врача прислать?

Александра Баязитова