Княгиня Монако Шарлен рассказала о жизни вдали от семьи: “Я очень скучаю по мужу и детям”

Княгиня Шарлен, как известно, сейчас находится в родной Южной Африке. Покинув Монако в январе этого года, Шарлен не смогла вернуться к мужу и детям в Европу из-за болезни – инфекции уха. Врачи запретили ей покидать Африку до полного выздоровления и Шарлен пропустила 10-ую годовщину свадьбы с принцем Альбером. Монакская принцесса призналась, что тяжело переживает вынужденную разлуку с семьей и ей было очень трудно смириться с тем, что она не сможет отпраздновать важную дату. Об этом она рассказала в интервью южноафриканскому новостному порталу.

Это было тяжелое время для меня. Я очень скучаю по мужу и детям. Мне было нелегко услышать приговор врачей, которые сказали, что пока я не могу вернуться домой и быть на праздновании десятой годовщины нашей с Альбером свадьбы. Альбер моя опора и сила, и без его любви и поддержки я не смогла бы пережить это болезненное время, – призналась княгиня.

Шарлен и Альбер в день своей свадьбы

В день своей оловянной свадьбы Альбера и Шарлен были далеко друг от друга. Знаменательную дату княгиня отметила, опубликовав 2 июля, в день венчания, видео-ролик, в котором собрала самые трогательные моменты жизни с мужем.

Всем нашим семьям, друзьям и близким. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку, а также за щедрость, которую вы даете нам все десять лет нашего брака. Спасибо вам за подарки на годовщину, за ваше доверие. Со всей нашей любовью и уважением. Мерси, – подписала видео Шарлен.

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Публикация от HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Напомним, что за несколько дней до годовщины свадьбы, стало известно, что 43-летняя княгиня Монако Шарлен больна и не сможет вылететь в Монако из-за неизвестной инфекции уха. Пресс-служба княжеской резиденции в Монако выпустила официальное заявление на этот счет.

Шарлен действительно не может выехать из Южной Африки из-за ЛОР-инфекции, из-за которой она перенесла несколько операций за последние несколько недель, – говорилось в заявлении. Пресс-служба подтвердила, что в мае она заразилась серьезной инфекцией, которая повлияла на работу уха, носа и горла. Последняя медицинская процедура была проведена 23 июня, после того как у Шарлен возникли осложнения во время первой операции в мае. Врачи настоятельно попросили Шарлен воздержаться от перелета в Монако. Также в ближайшее время ей предстоит пройти дальнейшие процедуры и реабилитацию до полного выздоровления. При этом, месяц назад 63-летний муж Шарлен принц Альбер и их 6-летние близнецы Жак и Габриэлла навестили Шарлен, которая прилетела в ЮАР еще в середине мая. Доказательством тому стало фото князя и близнецов, сидящих в автомобиле для сафари, опубликованное на странице княгини в Instagram.

Князь Альбер (по центру) с детьми – Жаком и Габриэллой (на переднем сидении)