 

Полиция Грузии задержала сто выступавших против ЛГБТ радикалов

07.07.2021, 9:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция Грузии в ночь на среду задержала сто радикалов, которые в течение двух дней устраивали побоища на проспекте Руставели в Тбилиси, сорвав гей-парад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявило МВД Грузии, 68 из них отпущены под подписку, остальные остаются под стражей.

Радикалы особенно охотились за журналистами. Они избили более 50 представителей СМИ. Часть пострадавших остается в больницах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «полностью не приемлет насилие, осуждает его». Он сообщил, что все виновные будут идентифицированы и наказаны.

В среду председатель парламента Грузи Кахабер Кучава лично поднял перед парламентом флаг Евросоюза, уничтоженный протестующими накануне. Радикалы считают, что Европа поддерживает ЛГБТ в Грузии, а это противоречит местным традициям.

Напомним, в понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.

Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада. 

1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / Фагот показал свой новый автомобиль

02.04 / Украинские военные провели учения на границе с Крымом

12.03 / Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в доме престарелых в Киеве

12.01 / В оккупированном Крыму задержали 120 украинских граждан, чтоб не пустить их на суд по “делу Хизб ут-Тахрир” – МВД Украины

02.09 / Соловьев объяснил блокировку стрима «Битва за Белоруссию» на YouTube

11.01 / Крапивина заявила, что мечтает о втором ребенке, и рассказала, с кем готова пойти на свидание

14.08 / НАБУ и САП “расписались в своей несостоятельности” по делу “Роттердам плюс” – адвокат

11.12 / Главный санврач Ляшко спрогнозировал, когда в Украине ослабят карантин

01.06 / Создан убивающий раковые клетки «троянский конь»

18.01 / Дубинский: “Если меня исключат из фракции, фракция будет обречена”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonl[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика