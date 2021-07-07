Полиция Грузии задержала сто выступавших против ЛГБТ радикалов

Полиция Грузии в ночь на среду задержала сто радикалов, которые в течение двух дней устраивали побоища на проспекте Руставели в Тбилиси, сорвав гей-парад, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявило МВД Грузии, 68 из них отпущены под подписку, остальные остаются под стражей.

Радикалы особенно охотились за журналистами. Они избили более 50 представителей СМИ. Часть пострадавших остается в больницах.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что «полностью не приемлет насилие, осуждает его». Он сообщил, что все виновные будут идентифицированы и наказаны.

В среду председатель парламента Грузи Кахабер Кучава лично поднял перед парламентом флаг Евросоюза, уничтоженный протестующими накануне. Радикалы считают, что Европа поддерживает ЛГБТ в Грузии, а это противоречит местным традициям.

Напомним, в понедельник в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.

Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада.

1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек. Ранее противники гей-парада в Тбилиси потребовали выгнать посла США из Грузии.