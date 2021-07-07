 

В МЧС подтвердили обнаружение девяти погибших при крушении самолета на Камчатке

07.07.2021, 9:54, Новости дня
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МЧС подтвердило обнаружение тел девяти погибших в результате крушения пассажирского самолета АН-2 на Камчатке, один из них опознан, сообщили в пресс-службе ведомства.

«На данный момент обнаружены 9 тел, одно из них опознано. По реальной погоде дополнительно будут привлечены водолазы и вертолет Ми-8 МЧС России», – сообщил источник ТАСС.

В среду утром спасатели обнаружили тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке. Обломки пассажирского самолета Ан-26, связь с которым была утеряна 6 июля при перелете из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, были обнаружены неподалеку от пункта назначения воздушного судна на Камчатке. На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших, по предварительным данным, нет.

Сообщалось, что, предположительно, самолет при заходе на второй круг в силу сложных погодных условий врезался в высокую сопку, после чего основная часть воздушного судна ушла под воду. Следствие рассматривает три возможные версии произошедшего: плохие погодные условия, ошибку пилота и техническую неисправность. Представитель Камчатского авиационного предприятия заверил, что экипаж Ан-26 был «абсолютно подготовленным». После крушения Ан-26 на всей территории Камчатского края объявлен трехдневный траур.

Семьи погибших при крушении Ан-26 на Камчатке получат 2 млн 25 тыс. рублей по страховке и 1 млн рублей от авиакомпании. Еще по 500 тыс. рублей семьям будет выплачено из краевого бюджета.



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