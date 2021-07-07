Захвативший банк в Тюмени мужчина задержан

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07.07.2021, 9:54, Новости дня
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Мужчина, захвативший заложников в тюменском отделении Сбербанка, задержан, никто не пострадал, сообщили в банке.

«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу задержанию преступника», – говорится в распространенном сообщении, передает ТАСС.

Тем временем источник в правоохранительных органах сообщил, что личность мужчины установлена, он «находится в неадекватном состоянии. По предварительной информации, он стоял на учете у психиатра».

Инцидент произошел на улице Червишевский тракт в Тюмени во вторник утром. Мужчина с торчащими из рюкзака проводами зашел в отделение Сбербанка, сообщил об «опасном предмете» в сумке и потребовал 15 млн рублей.



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