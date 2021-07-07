В Великобритании выявили максимальное с конца января количество новых случаев COVID-19

За последнюю неделю в Великобритании COVID-19 заболело 186 422 человека – почти на 50% больше, чем за прошлые семь дней.

В то же время 6 июля в стране умерло 37 пациентов с коронавирусной инфекцией.

По информации правительства на 5 июля, в Соединенном Королевстве первую прививку от COVID-19 получило более 45,4 млн человек (86,2% взрослого населения), около 33,9 млн (или 64,3%) прошли полную вакцинацию (получили две дозы препарата).

На фоне роста новых случаев заболевания в Минздраве Великобритании сообщили, что с 16 августа лицам, получившим две прививки против коронавируса, больше не нужно будет изолироваться после контакта с людьми, больными COVID-19.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон заявлял, что с 19 июля практически все ограничения в Соединенном Королевстве, связанные с COVID-19, будут отменены, в частности – масочный режим, отмечает Sky News.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в Великобритании подтвердили более 4,98 млн случаев заражения, умерло около 128,5 тыс. человек с COVID-19.

В Соединенном Королевстве фиксируют рост новых случаев COVID-19 на фоне распространения в стране “индийского” штамма коронавируса “Дельта”.

По данным правительства на конец июня, доля инфицированных вариантом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта” в Соединенном Королевстве составляла более 35% от всех случаев заражений. Штамм “Дельта” связан с на 60% повышенным риском передачи инфекции в домашних условиях по сравнению с вариантом “Альфа” (“британским”), отмечали в Минздраве страны.

Вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали не менее чем в 98 странах, сообщал 2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. “Индийский” вариант становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

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